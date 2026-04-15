Miguel Tanfelix, sasabak sa bagong adventure!

By DELIA CUARESMA
Level up na ang Voltes V star at Ultimate Heartthrob na si Miguel Tanfelix, huh!
Sasabak lang naman siya sa kanyang first-ever solo hosting gig.
Take note, hindi lang basta-bastang show ang kanyang i-ho-host.
Ang “Planet XP” ay isang magazine infotainment special kung saan dadalhin ni Miguel ang mga manonood sa iba’t-ibang exciting adventures kung saan makikita nila ang totoong karanasan sa kalikasan.
Yes, sa palabas na ito, makikita ng audience ang ganda ng Pilipinas, ang mga tao, kultura, at iba’t-ibang destinasyon sa bansa.
Teka, bakit nga ba XP?
Sa gaming, ang ibig sabihin ng XP ay Experience Point, o puntos na nakukuha ng player habang nagle-level up ang skills at expertise.
In short, sa “Planet XP” e, madadagdagan ang experience points ng viewers when it comes to nature!
O, diba? Amazing!
May limang episodes ang programa na nabuo sa pamamagitan ng partnership ng GMA Network at National Council for Children’s Television (NCCT), bilang grantee sa ilalim ng 2024 National Endowment Fund for Children’s Television (NEFCTV).
Palaban ditto si Miguel, huh!
Adventure mode on siya kahit pa inulan, namundok, at nagpalaot habang nag-e-explore sa iba’t ibang lugar!
May makabuluhan din siyang encounter sa mga komunidad gaya ng Dumagat sa Norzagaray, Bulacan; Women Weavers ng Cavinti, Laguna; Ayta-Mag-Indi Farmers ng Floridablanca, Pampanga; Mighty Mountaineers ng San Jose, Tarlac; at Champion Grassroots Windsurfers ng Mabini, Batangas.
Bukod pa rito, matutunghayan ng viewers ang pinaka-cute na animated animal XPlorer na si Tammy Tamaraw na magpapakilala sa iba pang amazing animals na matatagpuan sa Pilipinas.
Mula sa pagpapakita ng magagandang landmarks hanggang sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa travel safety, food exploration, animal welfare, at iba pang makabuluhang paksa, ang “Planet XP” ay magtuturo sa bawat henerasyon na mag-adventure at alagaan ang mundo.
Ang “Planet XP” ay mapapanood sa GMA simula May 2, tuwing Sabado ng 6:30PM.