Richard Gutierrez, Bela Padilla at Gerald Anderson, magbabanggaan!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon sa showbiz ang “Blood vs Duty,” isang matinding kwento ng aksyon, katotohanan, at sakripisyo na pinangungunahan nina Richard Gutierrez, Bela Padilla, at Gerald Anderson.
Gumaganap si Bela bilang si Lara Angeles, isang investigative agent na may misteryosong nakaraan.
Ayon sa aktres, kakaiba ang atake ng serye dahil sa mabilis nitong pacing at matalinong pagkakasulat. “Maaksyon talaga siya… at gusto naming itaas ang kalidad ng mainstream content,” ani Bela—isang pahayag na lalong nagpa-excite sa viewers.
Samantala, hindi rin nagpahuli ang netizens matapos mapansin ang hidden Philippine flag sa opisyal na poster ng serye—simbolo umano ng tatlong pangunahing karakter na kumakatawan sa iba’t ibang panig ng iisang kwento.
Si Richard naman bilang si Marcus Reyes ay nangakong hindi lang aksyon ang aabangan kundi pati ang lalim ng bawat karakter.
Habang si Gerald, na gumaganap bilang Jalil Abubakar, ay nagbigay ng babala: bawat episode raw ay “edge-of-your-seat” ang dating—punong-puno ng tensyon at hindi inaasahang pangyayari.
Kasama rin sa powerhouse cast sina Baron Geisler at Barbie Imperial, na magdadagdag pa ng init sa kwento.
Sa dami ng pasabog at intriga, tanong ng fans: sino ang papanigan—dugo o tungkulin?
Mapapanood na ang serye sa Netflix sa kasalukuyan.
Mapapanood na rin ito sa iWantTFC sa Abril 4, at sa free TV via ABS-CBN platforms simula Abril 6, 8 PM.