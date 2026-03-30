Si Michael Sager nga ba ang dahilan ng hiwalayang AC Bonifacio at Harvey Bautista?

By ROWENA AGILADA
Si Michael Sager nga ba ang dahilan ng break-up nina AC Bonifacio at Harvey Bautista? Nagkasama noon sina Michael at AC sa PBB Celebrity Collab. Edition.
Pareho silang galing sa Canada, kaya naging close friends sila.
Malakas na tawa ang sagot ni Michael nang tanungin siya ng ilang entertainment writers sa isang event tungkol sa isyu.
“Wala ‘yan,” ang sabi lang ni Michael.
Malakas na tawa rin ang sagot ni Michael nang kumustahin sa kanya si Cassy Legaspi. Parang kinikiliti ang puso ni Michael na may kahalong kilig.
Nag-agree siya sa sinabi ng mga kausap niyang entertainment writers na ang ganda at sexy ngayon ni Cassy. Ani Michael, “looking great” si Cassy and he’s happy for her.
Sayang at hindi naitanong kay Michael kung siya ba ‘yung mystery guy na kasama ni Cassy sa socmed post nito na mga braso’t kamay lang ang ipinakita.
May netizens ang nanghula na si Vince Maristela daw ‘yun. Siya nga kaya o si Michael ‘yun?
Buking!
Ibinuking ni direk Edgar “Bobot” Mortiz sa mediacon ng isang upcoming teleserye na hindi napapagod sa kanilang set si Barbie Imperial. Napaka-energetic daw ni Barbie lalo na kapag lilipat sa set nila si Richard Gutierrez.
For the first time ay magkatrabaho ang mag-jowa sa isang teleserye. Ani direk Bobot,’yun ang kagandahan na magkasama sa isang project ang isang magkarelasyon.
Pakiyeme ni Barbie, talaga namang parating mataas ang energy niya. Joke naman ni Richard, napapataas niya ang energy ni Barbie, minsan pati blood pressure.
Suot ni Barbie sa event ang diamond earrings na bigay sa kanya ni Annabelle Rama.
Uy! Tanggap talaga ni Annabelle si Barbie!