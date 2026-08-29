Rere Madrid, proud na proud kay Kai Sotto!

By JUN NARDO
Buhos ang suporta sa Gilas Pilipinas player na si Kai Sotto, na bumalik sa paglalaro matapos ma-sideline dahil sa isang injury.
Present silang lahat sa laban ng Pilipinas sa Jordan last Friday sa MOA. Tinalo ng Pinas ang Jordan at ipinamalas ni Kai ang galing sa last seconds nang masupalpal niya ang last tira ng player ng Jordan.
Matapos ang laro, na-interview si Rere, aka. Mrs. Sotto.
“Sobrang nakaka-proud lang as wife… Proud kaming pamilya niya. Proud na rin ang baby namin na hindi pa lumalabas! Hahaha! Sumipa na siya!” bahagi ng pahayag ni Rere.
Congratulations, Kai and Team Gilas!
Matapos ang success ng showcase ng SB19 na si Stell last Friday upang iparinig sa fans ang latest single niyang “Crazy,” pati na ibang songs, inaabangan naman ngayon ng fans ng SB19 ang “SB19 Wakas at Simula: The Trilogy Concert Finale” in cinemas.
Ayon sa Facebook post ng SM Malls Online, “From unforgettable stages to a journey shared with A’TIN, SB19 brings it all to the big screen. The most awaited finale is coming to cinemas worldwide.”
Sa October 7 ang screening sa ScreenX ng movie at puwede nang bumili ng tickets sa SM Malls Online starting September 10.