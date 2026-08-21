Entertainment

Ara Mina, nilinaw naging ugnayan nila noon ni Manny Pacquiao!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Isa si Ara Mina sa pinakamagandang sexy stars noong panahon niya.

Naturalmente, tumatabo sa takilya ang mga pelikula niya.

Kaakibat ng pagsikat ay ang pagkakasangkot niya sa mga kontrobersya, lalo na sa usaping pag-ibig.

Isa sa mga na-link sa kanya noon ay ang tanyag na boksingerong si Manny Pacquiao.

Naging sila nga ba?

Well, ayon kay Ara, umamin si Manny na crush siya nito pero hanggang doon lamang daw.

“Sabi niya, nu’ng araw daw, ’di pa siya sikat na boksingero, may poster ako ng Tanduay. Sabi niya, ‘Kailan ko kaya makakasama ’to?’ Parang gano’n.”

Nanligaw nga ba si Manny sa kanya?

“Ligaw ba ’yun? Parang normal na, I don’t think ligaw ’yung ginawa niya sa’kin,” diin niya.

Pero aniya, never silang nagging magjowa.

Ang naging jowa niya ay si Jomari Yllana.

Pero dahil nga kakahiwalay lang noon ni Jomari kay Aiko Melendez, inakusahan siyang mang-aagaw!

“Parang ang dating, inagaw ko,” aniya.

Hind natapos doon ang koneksyon nila ni Aiko.

Naging jowa rin ni Ara si former Bulacan mayor Patrick Meneses, na dati ring jowa ni Aiko!

Biro nga ni Ara, “Baka may something kami (ni Aiko), na hindi ko rin naman sinasadya” she said.

Malayo na sa gulo si Ara sa ngayon.

Isa na siyang ganap na maybahay.

Ang maswerteng lalaki? Si Dave Almarinez, isang negosyante.

Yun na!

 

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