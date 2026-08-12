2026 State of the Nation Address

Mula nang inilunsad matapos ang huling SONA, halos tatlong milyon na kapwa natin ang walang
binayaran kahit singko sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating Zero-Balance Billing sa mga ward ng ospital ng DOH.
Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang Medical Assistance o MAIFIP. Mas maramina ang
ospital na sakop nito, mas pinadali pa ang proseso.
At ngayon, may “e-MAIFIP” na sa mga ospital ng DOH: online at kasama sa ating eGovPH app. Dalawa na
lang ang requirement. Wala na ring GL-GL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa
sinumang pulitiko.
Kung kaya’t sa puntong ito, mahigit walong milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang
MAIFIP.
SERBISYONG KALUSUGAN: Mas Abot, Mas Maagap, Mas Maaasahan
Patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dekalidad, abot-
kaya, at maagap na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino.
Mula nang ilunsad ang Zero-Balance Billing sa mga ward ng mga ospital ng DOH at GOCCs, halos tatlong
milyong Pilipino na ang nakapagpagamot nang walang binayaran kahit singko.
Mahigit labing pitong milyong pasyente na ang natulungan ng MedicalAssistance to Indigent and
Financially Incapacitated Patients (MAIFIP).
Pinalawak ito sa pamamagitan ng e-MAIFIP sa eGovPH app.
Mas mabilis mag apply at di na kailangan pumila sa mga ospital.
Sabi pa ng Pangulong Marcos: “Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin n gating YAKAP Program: ilayo ang Pilipino mula sa sakit; at tugunan nang maaga ang nagbabadyang karamdaman.”
YAKAP at Kalinga
Sa pamamagitan ng YAKAP Program ng PhilHealth, 4.5 milyong Pilipino na ang nakapagpatingin ngayong
taon para maagapan ang sakit bago pa ito lumala.
Tumatanggap rin ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth ng ₱20,000 taunang benepisyo para
sa pangangailangang essential medicines sa ilalim ng pinalawak na GAMOT Program. Mahigit 2,000 na
ang accredited providers at 75 and sakop ng mga gamot.
Upang higit pang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya, inalis na rin ng pamahalaan ang VAT sa 2,279
na gamot, kabilang ang para sa kanser, altapresyon, diabetes, at mental health.
Patuloy ding pinalalawak ang mga benepisyong PhilHealth sa pamamagitan ng mas mataas na coverage
para sa iba’t ibang sakit at karagdagang suporta sa mga batang may developmental disabilities.
Sa BagongPilipinas, ang mga programang ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na
gawing mas abot, mas mabilis, at mas makatao ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino.