Andrea Brillantes, may gustong balikan sa Prague!

By JUN NARDO
Pasabog ang aktres na si Andrea Brilliantes nang umapir sa midyear media and trade launch ng TV 5 na “Tara, Kapatid” kung saan isa ang series niyang “Secret In Prague” ang pambato.
Sa chikahan with Andrea bago ang programa, nasabi niyang babalik sila sa Prague para kunan ang mga eksena para sa panibagong season ng series.
Bongga, huh! Halatang pinagkakagastusan ang show! Well, okay lang din kasi nga naman patok sa mga viewers!
Ayon pa kay Blythe, na-miss niya sa Prague ang snow, chocolates at mga pagkain.
Na-miss din niya ang kanyang mga kaibigan pero she sees to it na lagi siyang may “me time” kapag nandoon.
Hindi ba niya na-miss ang mahal niya sa buhay at hindi ba isyu sa boyfriend niya ang pagpapaseksi niya sa “Secret In Prague?”
“Very supportive siya sa ginagawa ko. Alam niya ang trabaho ko at basta magkasama kami, lagi kaming masaya. Hindi napag-uusapan ang work ko,” sambit si Andrea.
Isa lang ang series ni Andrea with Enrique Gil ang pambato ng TV 5 ngayong taon.
Bukod rito, paboritong panoorin sa network ang “My Bespren Emman” nina JM de Guzman at Shaina Magdayao.
Ang isang aabangan sa bagong shows ng Kapatid Network ay ang “Mommy Guard” kung saan muling bubulaga ang Jolina Magdangal at Marvin Agustin tandem!
Kapatid na rin si Korina Sanchez dahil mapapanood sa TV 5 ang “Rated K” at ang kanyang “Face To Face with Ate Koring” sa channel. Bago na ang format ng show. Iiwas na sa mga awayan at focus na ito sa mga talented Pinoys at mga inspirational topics!
Magiging bahagi naman ng “Frontline Pilipinas sa Umaga” ang award-winning newscaster na si Ed Lingao.
Marami pang kaabang-abang sa TV 5 sa susunod na buwan!
Masaya maging Kapatid kaya tara na!