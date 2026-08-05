David Licauco, absent sa b-day celebration ni Barbie Forteza!

By ROWENA AGILADA
No show si David Licauco sa intimate birthday celebration ni Barbie Forteza. Wala rin si Jameson Blake na na-link kay Barbie.Parang bulang naglaho ang binata matapos ang promotion ng isang project na pinagsamahan nila ni Barbie.
Present sa birthday bash ni Barbie ang true friends niyang sina Bea Binene, Kristoffer Martin at Joyce Ching na naka-work niya sa youth-oriented show na “Tweenhearts.” ‘Andun din si Alden Richards na may dalang bouquet of flowers for Barbie.
Buntis muli!
Pregnant si Joyce Ching sa second (or 3rd baby?) niya sa non-showbiz husband niya.
Sa napanood naming video, bineso siya ni Kristoffer Martin na ex-boyfriend niya. Nagkarelasyon sila noong “Tweenhearts” days nila.
Now, they’re both happily married. Non-showbiz din ang napangasawa ni Kristoffer at may anak na rin sila.
Proud BF
Nagsilbing photographer si Richard Gutierrez noong nagpunta sila ni Barbie Imperial sa Maroroy Elementary School sa Bicol. Doon nag-celebrate si Barbie ng kanyang 28th birthday.
Sa naturang school nag-aral si Barbie noong grade school at nag-graduate na isang valedictorian.
Namigay si Barbie ng school supplies, medicines at food sa mga batang mag-aaral.
Tuwang-tuwa naman ang mga dating teachers ni Barbie sa pagdalaw niya sa kanyang Alma mater.
Terno pa sina Barbie at Richard ng suot nilang brown jackets dahil maulan nang araw na ‘yun.
Ewan kung sa Bicol o sa Manila, pero nagkaroon din ng simpleng birthday celebration si Barbie with her friends. Except for Richard Gutierrez, wala kami nakita sa video na ibang celebrities.
Tuwang-tuwa si Barbie sa mga regalong natanggap niya lalo na sa handmade crocheted doll.