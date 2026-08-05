Barbie Forteza, magpapaka-wild sa bagong pelikula!

By JUN NARDO
“Wild virgin.” ‘Yan ang deskripsyon ni Barbie Forteza character niya sa Regal movie niyang “Saving Cherry.”
Barkadahan movie ang “Saving Cherry” na directed by Ivan Payawal.
Ang mga lalabas na tropa ni Barbie ay sina Mikee Quintos, Mika Salamanca, AC Bonifacio at Sassa Gurl.
Base sa trailer ng movie, may problema si Barbie sa karelasyon niyang si Khalil Ramos na nahuli niyang nagtsi-cheat sa kanya!
Of course, wala pang ipinakikilalang bagong boyfriend si Barbie after Jak Roberto. Eh ‘yung kanila ni Jameson Blake e wala namang katotohanan.
Sa mediacon ng movie natanong si Barbie tungkol sa kasalan. Aba, wild din ang sagot niya! Aniya, “Sa Las Vegas gusto kong pakasal…may divorce!”
Fun barkadahan movie ang “Saving Cherry” kung saan ipapakita na handang magtulungan ang magkaibigan upang makakita ng lalaking tunay siyang mamahalin!
Sa September 2 mapapanood ang kakikayan at husay ni Barbie sa “Saving Cherry.”
Pahinga muna!
Bakasyon grande ang mag-asawang Dingdong Dantes sa ibang bansa.
August 2 ang b-day ni Dong habang ngayong August din ang birthday ng asawang si Marian Rivera.
Sa isang post ni Dong, ipinagmalaki niyang nakapanood siya ng foreign movie sa bansang pinuntahan sa isang Chinese Theater. Pangarap niyang makapanood sa sinehan ‘yon at na-achieve niya ito ngayong birthday niya.
Tapos na rin kasi nina Dong at Yan ang movie nilang “Remember” na balita namin e, sa September na ilalabas.
May advance taping na si ang GMA Primetime King ng series niyang “The Master Cutter” na pinatataob ang katapat kaya balitang magtatagal pa ito sa ere, huh!
Happy, happy birthday, Dong!