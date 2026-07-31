Martin del Rosario, manhid na!

By ROWENA AGILADA
Quintuplet heart bypass pala ang ginawang procedure sa daddy ni Martin del Rosario. Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” nasa ICU pa ito sa Philippine Heart Center, pero okay na ang kalagayan ng daddy niya. Humihiling pa rin si Martin ng dasal para sa tuluy-tuloy na paggaling ng daddy niya.
Anim pa lang ang blood donors at need pa ng 10. ‘Yun ang ipapalit nila sa hiniram nilang dugo sa PHC.
Nang tanungin ni Boy si Martin sa gay issue about him, aniya, for the past 16 years niya sa showbiz ay ‘yun na ang isyu sa kanya. Manhid na siya at wala siyang pakialam. Dedma na lang siya, ani Martin.
When asked about his love life, zero pa rin, anang Kapuso actor.
Wala?
Tanong ng netizens, bakit daw wala ang parents ni Sarah Geronimo sa birthday dinner niya ? Ginanap ‘yun sa restaurant na pag-aari ng pamilya ng mister niyang si Matteo Guidicelli.
E, di ba raw nagkaayos na si Sarah and her parents? Nakita sa video si Cardinal Luis Antonio Tagle at ibang non-showbiz friends nina Sarah at Matteo.
Sabagay, wala rin sa video ang parents ni Matteo. Baka naman, for their friends only ang pa- dinner nila?
Lalong naghinala ang netizens na baka nga pregnant na si Sarah sa suot niyang loose long-sleeved blouse. Sa isang bahagi ng video, naka-maluwag na black jacket siya.
Wait na lang tayo sa formal announcement nina Sarah at Matteo kung magkaka- baby na nga sila.
Curious din ang netizens kung natanggap na rin kaya si Matteo ng parents ni Sarah? Everybody happy na kaya?