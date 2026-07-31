Pepe herrera sa viral na halikan nila ni Claudine Barretto: ‘Game siya!’

By JUN NARDO
Viral ang naganap na real-life kissing scene nina Claudine Barretto at Pepe Herrera sa premiere night ng pinasamahang movie na “Home Along The Riles Da Reunion” last June 15.
Napatanong pa nga ang ilan kung sila na nga ba. Kahit mga kaibigan ni Pepe ay nagtaka. Hindi sila sanay na makita siya na may kahalikan kaya pinagpapaliwanag siya.
Sa mediacon ng Viva movie na “Ang Pinakamasarap Na Pares sa Balat ng Lupa” nakausap ng piling media si Pepe.
“Tawang-tawa lang ako, Hindi nila kasi karaniwanang nakikita ako ng ganun. Magaan agad ang loob ko kay Claudine kasi cowboy siya, game siya. Siguro nagulat sila dahil sobrang komportable kami. E, kapag may eksena kami sa movie, bago namin gawin nag-uusap kami. Parang gulatan lang para normal ‘yung reaction. Ginugulat namin si direk Boy 2 (Quizon),” pahayag ni Pepe.
With his new movie, ang sanggang dikit na si Jerald Napoles ang kasama niya. Malalim na ang friendship nila sa nagsimula sa stage hanggang sa pelikula.
“Si Jerald ang kasama ko noon sa break up ko sa kasintahan ko hanggang ala sais nnang umaga sa bar at naging abay niyan ako sa kasal. BFF talaga kaya alam na namin ang galawan pagdating sa pelikula pag kami magkasama,” diin ni Pepe.
Sa August 26 ang showing ng Jerald-Pepe movie mula sa direksyon ni Raynier Brizuela.
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