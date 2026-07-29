Jeric Raval, may mahalagang payo matapos magkaroon ng 18 anak: ‘Huwag n’yo akong gayahin’

By DELIA CUARESMA
Hindi itinago ni Jeric Raval ang pinakamahalagang aral na natutunan niya matapos magkaroon ng 18 anak sa pitong magkakaibang babae.
Sa panayam sa “Kay Susan Tayo! Vlogs” ni Susan Enriquez, naging bukas ang beteranong action star sa pagbabahagi ng mga hamon na kanyang hinarap bilang ama. Bagama’t inilarawan niya ang kanyang buhay bilang isang “comedy,” nilinaw niyang may seryosong aral siyang nais iparating.
“Huwag n’yo akong gayahin,” ani Jeric.
Inamin ng aktor na hindi naging madali ang magkaroon ng malaking pamilya. Gayunman, nagpapasalamat siya na naitaguyod niya ang kanyang mga anak at nanatiling maayos ang samahan ng kanilang pamilya sa kabila ng kanilang kakaibang sitwasyon.
Pinasalamatan din ni Jeric ang mga ina ng kanyang mga anak dahil sa pagiging maunawain sa kanilang naging kalagayan. Aniya, malaking bagay ang kanilang kooperasyon upang mapalaki nang maayos ang kanilang mga anak.
Si Jeric ay ama ng 18 anak mula sa pitong babae. Kabilang sa kanila ang aktres na si AJ Raval, na ngayon ay isa sa mga kilalang personalidad sa showbiz.
Para kay Jeric, hindi dapat gawing halimbawa ang kanyang naging karanasan. Sa halip, umaasa siyang magsilbi itong paalala sa iba na pag-isipang mabuti ang mga desisyong may kinalaman sa pagbuo ng pamilya at ang mabigat na responsibilidad ng pagiging magulang.
Yun na!