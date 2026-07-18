Barbie Imperial, makabuluhan ang pagdiriwang ng birthday!

By DELIA CUARESMA
Sa halip na isang engrandeng party, isang makabuluhang pagdiriwang ang inihahanda ni Barbie Imperial para sa kanyang ika-28 kaarawan sa Agosto 1.
Balak ng aktres na magsagawa ng isang charity mission sa kanyang hometown sa Bicol kasama ang nobyong si Richard Gutierrez.
“Instead of having big parties, naisip namin ni Chard na yung money na gagamitin namin sa mga dinners, parties, and everything, maghe-help na lang kami sa mga may kailangan sa Bicol,” ani Barbie.
Ayon kay Richard, matagal nang nais ni Barbie na bumalik sa lugar kung saan siya lumaki upang magbigay pabalik sa komunidad.
“Magse-celebrate siya in a very soulful way,” ani Richard.
Isa sa mga bibisitahin nila ang dati niyang pampublikong paaralan sa Daraga, Albay, kung saan siya nagtapos ng elementarya bilang valedictorian.
Balak din nilang magsagawa ng medical mission sa tulong ng kanyang pinsan na isang doktor upang makatulong sa mga residenteng walang pambili ng gamot.
Inamin ni Barbie na personal nilang inaasikaso ang paghahanda para sa charity activities.
“Ang hirap ng ginagawa namin for Bicol kasi kami mismo ang nakikiusap sa mga tao,” aniya.
Buong suporta naman si Richard sa plano ng nobya.
“Idea niya ‘yan. Sinuportahan ko lang. Matagal na niyang gustong bumalik sa school niya at makita ulit ang mga teachers niya, kaya pinush ko rin siya na matuloy namin ito,” saad ng aktor.
Bongga!