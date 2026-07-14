Yayo Aguila, ayaw na magpakasal muli!

By ROWENA AGILADA
Hindi pala married dito sa Pilipinas sina William Martinez at Yayo Aguila. Sa Nevada, USA sila ikinasal in 1992.
Apat ang naging anak nila. Naghiwalay sila in 2008. Ani Yayo sa “Unplugged” show ni Julius Babao, ayaw na niyang magpakasal muli.
No regrets naman siya na maaga siyang nag-asawa dahil ginusto niya ‘yun. She was 18 years old noong nabuntis siya. At 19, nanganak siya.
Ani Yayo, marami siyang pinagdaanan as a single mom. P1,200 lang ang pera niya sa ATM noong naghiwalay sila ni William. Devotee siya ni St. Pio at parati siyang nagdarasal na gabayan siya.
Aniya, wala siyang galit kay William. She’s happy with her life now. Masaya ang love life niya at may non-showbiz boyfriend siya.
Sobrang maalaga ito sa kanya. Pinagsilbihan siya. Ipinagluluto.
Five years na ang kanilang relasyon. Nagkakilala sila through a common friend. Annulled na ito sa ex-wife at may mga anak din.
Dalawang anak na lang ang mga kasama ni Yayo sa bahay. ‘Yung isa’ y nasa States at ‘yung isa’y may asawa na. Gusto na nga raw niyang magka-apo.
Pahinga muna!
Pahinga muna ang puso ni Kyline Alcantara sa pag-ibig. Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” takot na siyang masaktan muli and her family.
Na-trauma siya sa love at promise niya sa kanyang sarili na she won’t allow to break her heart again.
Aminado si Kyline na madali siyang ma-in love. Now, self-love at self-care muna ang uunahin niya.Hindi pa siya handang magmahal muli.