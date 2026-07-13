Sofia Alizee ipinagtanggol si Wally Bayola!

By DELIA CUARESMA
Napaka-malisyosa talaga ng ilang netizens!
Simpleng pagpapakita lang ng suporta ni Wally Bayola sa isang 14-anyos na content creator, nilagyan agad ng kulay ng mga marites sa social media.
Hindi pa nakuntento, ibinungkal pa ng ilan ang matagal nang kontrobersiyang kinasangkutan ng komedyante noong 2013.
Nag-ugat ang isyu matapos mag-post ang model at content creator na si Sofia Alizee Schafers, na mas kilala bilang “Ilokanang Tisay,” ng isang video kung saan nagbigay ng shoutout si Wally para sa kanyang followers.
Sa video, maririnig ang komedyante na hinihikayat ang publiko na suportahan ang aspiring actress.
“Dabarkads, napakabait na bata. I-follow n’yo po si Sofia Alizee. Follow, subscribe and everything!” ani Wally.
Bagama’t marami ang natuwa sa simpleng gesture ng TV host, may ilang netizens na nagbigay ng malisyosong komento at muling inungkat ang dati nitong iskandalo.
Hindi ito pinalampas ni Sofia.
Sa kanyang social media account, diretsahan niyang sinagot ang mga bashers at iginiit na hindi niya pananagutan ang nakaraan ng komedyante.
“His reputation is not my responsibility. Sarili kong pangalan ang dala ko. Keep my name out of your assumptions,” aniya.
Ipinaalala rin ng dalagita na 14-anyos pa lamang siya at hindi makatarungan ang mga ibinabatong komento laban sa kanya.
“Just to remind you all that I am only 14 yrs old! Some of y’all are way too comfortable judging people without knowing the facts. I’m not even related to this guy, so stop making assumptions,” dagdag pa niya.
Sinabi rin ni Sofia na kung hindi kayang maging magalang ng ibang tao, mas mabuti na lamang na huwag magsalita.
“If you can’t be respectful, at least be quiet. Kindness costs nothing, but ignorance is expensive,” saad niya.
Sa kabila ng mga batikos, nilinaw niyang wala siyang balak burahin ang video nila ni Wally.
“Your opinion is noted. My video remains posted,” aniya.
Sa isa pang post, muli niyang ipinagtanggol ang komedyante at ibinahagi ang naging personal niyang karanasan dito.
“Actually, Sir Wally is so nice to me. He even told me na kahit mag-artista ako, huwag kong i-give up ang studies ko. My biggest achievement will be my diploma at education ko. Tapos kayo puro intriga at bash. Hay naku,” kuwento ni Sofia.
Matatandaang naging sentro ng malaking kontrobersiya si Wally noong 2013 matapos kumalat online ang isang umano’y pribadong video na kinasangkutan niya.
Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Wally hinggil sa panibagong usap-usapan sa social media.
Hay, naku!