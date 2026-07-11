Eric Fructuoso, may inamin patungkol kay Mark Fernandez!

By RUEL J. MENDOZA
Ikinuwento ni Eric Fructuoso kung papaano siya aksidenteng nakapasok sa showbiz dahil sa imbitasyon ni Mark Anthony Fernandez, na plano pa sana niyang suntukin noon.
Pag-alala ni Eric, high school sila noon at maglalaro lang ng kanyang kaibigan sa isang basketball court, nang makita nila si Mark na nagsu-shooting na mag-isa.
Kuwento niya sa Kay Susan Tayo! Vlogs: “Actually, ‘yun ‘yung time na dapat susuntukin ko siya. Ngayon ko lang yata ikukuwento ito.
“Nakita ko, bago mag-shoot ng bola, hinahawi ang buhok. Kahit anong mangyari, hawi ng buhok. Nagpapa-pogi. Sabi ko, nakakairita, wala naman siyang kasama. Pagka-shoot, parang, akala mo may salamin lagi,” natatawang pag-alala ni Eric.
Bago umuwi, plano ni Eric na sapakin sana ang anak ni Alma Moreno at Rudy Fernandez. Pero bigla siyang inaya ni Mark sa birthday party nito. Dahil dito, hindi na nasapak ni Eric si Mark.
“Na-invite ako sa birthday niya eh,” tawa niya.
Pagpunta ni Eric sa birthday party ni Mark, doon na nila nakita ang mga artista at iba pang showbiz personalities tulad nila Alfie Lorenzo, Lolit Solis at Douglas Quijano.
“’Yun ‘yung time na si Tito Alfie, ‘Ay, halika sa akin, mag-artista ka.’ Eh, Tita Lolit, ‘Hindi, sa akin!’ Lahat sila. Tito Germs (German Moreno), nandu’n din. Hanggang, may humila sa akin, dinala ako sa kabilang table, sabi niya sa akin, ‘Ay, gusto mong mag-artista?’ ‘Yung idol ko, Richard Gomez. Siya ang humatak sa akin,” pag-aalala ni Eric.
May blessing naman daw ng ama ni Eric na pumasok siya sa showbiz.
Unang TV exposure niya ang sitcom na “Palibhasa Lalake” sa ABS-CBN 2 kung saan nakasama niya sina Mark at Jomari Yllana. Doon sa naturang show nabansagan silang Guwapings.
Magmula noon, naging model ang Guwapings ng isang sikat na clothing brand, gumawa ng mga pelikula at nagkaroon ng kanya-kanyang career sa TV.