Heart Evangelista, rampadora!

By JUN NARDO
Balik-alindog si Heart Evangelista sa muling pagrampa sa Paris Fashion Week na para bang hindi nanggaling sa ospital, huh!
E, sa pagiging kikay at fashionista ni Heart, inintriga tuloy siyang pineke lang nito ang pagkakaospital, huh!
Grabe naman talaga ang imahinasyon ng mga intrigerang bashers! Pati sakit e, imbentong fake, huh! News lang ang fake at hindi sakit!
E, need ng fashion icon na tuparin ang kanyang commitments sa fashion world. Hindi naman siguro siya papayagan ng doctor na bumiyahe at rumampa kung hindi pa magaling, huh! Sa Haute Couture Week ng Paris Fashion Week nagsabog ng kagandahan at kasosyalan si Heart.
Ang bongga sa nangyari kay Heart sa Paris, nagkaroon siya ng connection ssa fashion icons across the world gaya ng Turkish actress na si Hande Arcel, international influencer na si Becca Bloom, German fashion model Leonie Hanne at Thai actress Mable Siriwalee at Davica Hoorne
Nagkrus din ang landas ni Heart at Thailand’s luxury lifestyle influencer and entrepreneur AON – the face behind the viral “Thank you, Kateyk” trend!
Naku, harangan man ng sibat si Heart, tutuparin niya ang natanguang commitment!
Makikipagsabayan!
Sasabak sa aktingan ang binatilyong singer-actor na si Dwayne Garcia sa bago niyang movie under award-winning writer-director-composer Joven Tan sa pelikulang “#Uploading” kung saan makakasama ng binatilyo ang ilang alumni ng “Pinoy Big Brother.”
Nakagawa na rin ng ilang movies si Dwayne from rom-com to family drama. This time, ang PBB grads na kasama niya sa movie ay sina Zeus Collins, Dawn Chang, Aljon Mendoza, Eliza Borromeo at Dylan Yturalde.
Si Dwayne ang hinirang na New Male Recording Artist ng Star Awards for Music ng PMPC at tuluy-tuloy din ang singing career kahit may acting assignments.
Mula sa Red Concept Events Management ang “#Uploading” as directed by Joven.
Tampok din sa relatable movie sina Irma Adlawan, Dennis Padilla, Arlene Muhlach at ang pinakamasungit na tindera sa social media na si Bernie Batin.