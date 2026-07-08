Jelai Andres, single na muli!

By DELIA CUARESMA
Opisyal nang “single and free” ang social media personality na si Jelai Andres matapos mapawalang-bisa ang kasal nila ng rapper na si Jon Gutierrez, o mas kilala bilang King Badger.
Sa kanyang pinakabagong vlog, hindi napigilan ni Jelai ang maging emosyonal nang ibinahagi niya sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan ang balitang na-grant na ang kanyang annulment—isang desisyong matagal na niyang ipinagdasal.
Kitang-kita rin sa vlog ang kasiyahan ng kanyang mga kaibigan, kabilang ang kapwa content creator na si Zeinab Harake.
“Kung alam niyo lang kung gaano niya katagal hinintay ‘to,” ani Zeinab. Dagdag pa niya, panahon na raw para sa isang panghabambuhay na pag-ibig at hindi na sa “prank relationship.”
Pero sa ngayon, malinaw kay Jelai na hindi pa lovelife ang kanyang priority.
“Pwede naman akong magjowa. Pero ako sa sarili ko, kumpleto kasi ako kahit wala siya. Hindi ko siya hinanap. After noon, naging masaya ako. Super saya ko,” ani Jelai.
Ayon sa vlogger, mas pinili niyang ituon ang kanyang panahon sa healing at self-love matapos ang pinagdaanan nilang pagsasama.
“After ng napagdaanan ko, parang super saya ko. Kumpleto ako. Super mahal ko ‘yung sarili ko,” dagdag niya.
Isa rin sa mga natuwa para kay Jelai ang aktres at vlogger na si Donnalyn Bartolome, na nagsabing nasaksihan niya ang ilan sa pinakamadilim na yugto ng buhay-mag-asawa ng kanyang kaibigan.
Sa vlog, ibinahagi rin ni Jelai na ang pagkaka-grant ng annulment ang nagsilbing tuluyang pagsasara ng isa sa pinakamahirap na kabanata ng kanyang buhay.
“Today, I choose peace, healing, and new beginnings. Here’s to closing one chapter and embracing the next,” aniya.