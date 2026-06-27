Lea Salonga tatanggap ng Icon Award sa Hollywood

By MELL T. NAVARRO
Isa na namang prestihiyosong pagkilala ang matatanggap ng internationally acclaimed singer at actress na si Lea Salonga.
Pararangalan si Lea ng Icon Award sa 3rd Manila International Film Festival (MIFF) Closing Night Gala na gaganapin sa The Beverly Hilton sa Beverly Hills, California sa Setyembre 6.
Ipinagkakaloob ang parangal bilang pagkilala sa mahigit apat na dekadang pambihirang kontribusyon ni Lea sa teatro, pelikula, telebisyon, at musika, gayundin sa kanyang naging malaking ambag sa pagpapakilala ng husay ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado.
Mas naging makahulugan pa ang pagkilalang ito dahil ang MIFF rin ang organisasyong nag-nominate kay Lea para sa Hollywood Walk of Fame, na inaprubahan kamakailan.
“Lea Salonga is a legend whose extraordinary career has broken barriers and inspires generations of Filipino and Asian artists globally,” ani MIFF Executive Producer Lisa Lew.
Sa loob ng 45 taon sa industriya, nagtala si Lea ng mga tagumpay na bihirang maabot ng isang Pilipinong performer. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng Tony Award at Olivier Award para sa kanyang iconic portrayal bilang Kim sa “Miss Saigon.” Tinanghal din siyang first Asian na gumanap bilang Eponine sa Broadway production ng “Les Misérables.”
Hindi lamang sa entablado namayagpag si Lea. Siya rin ang tinig nina Princess Jasmine sa “Aladdin” at Fa Mulan sa “Mulan” at “Mulan II,” habang kamakailan ay naging bahagi rin siya ng animated hit na “KPop Demon Hunters.”
Patuloy pa rin ang kanyang matagumpay na karera sa Hollywood sa pamamagitan ng DreamWorks Animation film na “Forgotten Island,” na nakatakdang ipalabas ngayong Setyembre.
Ang MIFF ay gaganapin mula Setyembre 3 hanggang 6 sa Hollywood bilang pagdiriwang ng pinakamahusay sa pelikulang Pilipino at Filipino talent sa buong mundo.