Claudine Barretto, Pepe Herrera, naghalikan nang paulit-ulit sa premiere night — fans napatanong: ‘Sila na ba?’

By DELIA CUARESMA
Nagulantang ang fans matapos mag-viral ang video nina Claudine Barretto at Pepe Herrera na nagpalitan ng halik nang ilang beses sa premiere night ng pelikulang “Home Along Da Riles: Da Reunion.”
Sa mga kumalat na video online, makikitang unang binati ng dalawang aktor ang mga moviegoers bago biglang naglaplapan sa harap ng cameras. Sinundan pa ito ng mas mahaba at mas sweet na halikan, na nauwi pa sa isang dramatic dip kiss na lalong ikinagulat ng mga nanood.
Dahil dito, agad na nag-viral ang naturang eksena sa social media at umani ng samu’t saring reaksyon mula sa netizens.
Marami nga ang napa-isip kung may namamagitan na nga ba sa dalawa sa totoong buhay, o bahagi lamang ito ng promo para sa kanilang pelikula.
Anyway, gumanap na magka-love team sina Barretto at Herrera sa nasabing pelikula.
Ikaw na ang humusga!