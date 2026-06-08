Heart Evangelista, ginawang ‘sugar mommy?’

By ROWENA AGILADA
Guess who ang ex-boyfriend ni Heart Evangelista na feeling niya’y ginawa lang siyang sugar mommy?
Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” talagang gumastos siya noon sa lalaki. ‘Yun ang love language niya.
Heart over mind kung magmahal siya during her younger days. Nakaya niyang isakripisyo ang kanyang pamilya at career.
Knows namin kung sino ang ex-boyfriend na ‘yun ni Heart na ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. Greatest love niya ‘yun.
May idea rin kami kung sino ang ex-boyfriend ni Heart na ginawa siyang sugar mommy. Aniya, okay lang na ginastusan niya ‘yun dahil baka kailangan talaga nito ng financial help.
Naging boyfriend din ito ng isang aktres na ginawa rin siyang sugar mommy, kaya hiniwalayan niya ito.
Sino naman kaya sa ex-jowa ni Heart ang nang-ghost sa kanya na aniya, “Walanghiya siya!”
Single?
Single ba talaga si Cassy Legaspi? Anyare sa relasyon nila ni Michael Sager? Totoo bang break na sila o kiyeme lang?
Sabagay, hindi naman nila inamin na officially together sila.
‘Yung Afam na spotted na kasama ni Cassy sa Siargao, aniya, wala lang ‘yun. Kasama niya ang grupo ng friends niya at nagkataon lang na nakunan sila ng photo at video. ‘Yun lang ‘yun!
Tanong naman ng netizens kung susunod ba raw si Cassy sa kanyang mommy Carmina Villarroel na nag-ober da bakod sa ABS-CBN? Dati namang Kapamilya si Carmina bago siya lumipat sa GMA.
What about Zoren and Mavy Legaspi? Mahikayat kaya silang sundan si Carmina sa ABS- CBN?