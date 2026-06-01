Ivana, pinuri sa paayuda!

By DELIA CUARESMA
Nakakuha ng papuri online ang aktres at vlogger na si Ivana Alawi matapos niyang mag-abot ng pinansyal at kabuhayang tulong sa isang 72-anyos na jeepney driver na kamakailan ay naging viral sa social media.
Si Roberto, na kilala online bilang “Tatay Roberto,” ay umantig sa damdamin ng netizens matapos kumalat ang kanyang kwento ng hirap sa buhay kahit sa kanyang edad.
Bilang tugon, iniulat na nagbigay si Alawi ng ₱30,000 na cash assistance at ₱50,000 na package para sa sari-sari store upang makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng pamilya nito.
Ayon sa mga ulat, labis na naantig si Tatay Roberto at hindi napigilang maiyak nang matanggap ang tulong, lalo na’t magagamit umano ito ng kanyang asawa para sa mga kinakailangang gamot.
Bukod dito, personal pa umanong sinamahan ni Alawi ang matanda patungong Bulacan upang muling makapiling ang kanyang asawa at nagbigay rin ng karagdagang suporta tulad ng groceries, medical assistance, at electric tricycle na makakatulong sa kanilang hanapbuhay.
Pinasalamatan naman si Alawi ng maraming netizens dahil sa mabilis niyang aksyon at kabutihang-loob.
Kilala ang aktres sa kanyang mga charity-focused content na tumutulong at nagtatampok ng mga Pilipinong nangangailangan.
Bongga!