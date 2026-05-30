Arci Muñoz, takot tumandang mag-isa!

By DELIA CUARESMA
Ibinahagi ni actress-singer Arci Muñoz na isa sa mga kinatatakutan niya ngayon ay ang posibilidad na tumanda nang walang kasama sa buhay.
Ayon kay Arci, kahit matagal na siyang single at nasanay nang maging independent, hindi niya maiwasang isipin kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong bumuo ng sariling pamilya ngayong nasa edad 37 na siya.
Sinabi rin ng aktres na bukas siya sa ideya ng pagkakaroon ng anak kahit wala siyang partner kung iyon ang kahihinatnan ng kanyang love life.
Sa kanyang pagguest sa vlog ni Karen Davila, inamin ni Arci na napag-isipan na rin niyang sumailalim sa egg freezing bilang paghahanda sakaling piliin niyang magpa-IVF balang araw.
Sa ngayon ay nakatutok muna siya sa kanyang career at mga negosyo habang nananatiling walang karelasyon.
Aminado rin si Arci na matagal na siyang hindi lumalabas para makipag-date kaya mas pinipili na lamang niyang ipaubaya sa tadhana ang usapin tungkol sa pag-ibig.
“I don’t actually pray for that anymore. I just pray, ‘Lord if hindi talaga ako meant to have someone, like a partner in my life, that’s fine.’ I’m not closing my doors because, of course, it’s really nice to have someone by your side as you grow old. Pero kung wala talaga, ayokong i-force. I don’t chase. I attract,” pahayag niya.