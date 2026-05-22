Gazini Ganados, palaban!

By RUEL J. MENDOZA
Mainit na ang labanan para sa kauna-unahang korona ng MGI All Stars ngayong ini-upload na ang mga introduction video ng mga kandidata, kasama na ang kay Kapuso star Gazini Ganados.
Sa two-minute video, ibinida ni Gazini ang iba’t ibang lugar sa Pilipinas, at nagpakita rin ng mga natural na sakuna na tumama sa bansa, pati na rin ang patuloy na digmaan sa Palestine.
Tinawag ni Gazini ang kanyang sarili bilang “a woman not divided by heritage, but empowered by it” dahil sa kanyang status bilang Filipina-Palestinian.
Malaki rin daw ang naging impluwensiya ng heritage ni Gazini sa kanyang pagbabalik sa pageantry.
Naikuwento rin ng beauty queen na ang kanyang ama ang nagsabi tungkol sa bigat ng situwasyon ngayon sa Palestine, na siya namang nagdulot ng kanyang healing, evolving, at pag-intindi sa kanyang sarili.
“I am ready to represent myself, my identity, with intention, and that is as a Filipina-Palestinian, who is still experiencing the gravity of the war in Palestine.”
Bago itong MGI All Stars, nakapag-compete si Gazini sa 2019 Miss Universe kung saan nakapasok siya sa Top 20 at nanalo pa ng Best National Costume award.
Pinasok na din ni Gazini ang pag-arte sa TV. Lumabas siya sa mga serye ng GMA na “Slay,” “Cruz vs. Cruz,” “Sanggang-Dikit FR,” “Encantadia Chronicles: Sang’gre” at “The Master Cutter.”
Gaganapin ang MGI All Stars coronation night sa May 30 at MGI Hall inside BKK Shopping Mall in Bangkok, Thailand.