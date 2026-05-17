Sue Ramirez, ready na maging ina!

By DELIA CUARESMA
Naging bukas sa kanyang matinding kagustuhan na maging isang ganap na ina ang aktres na si Sue Ramirez kamakailan.
Rekta pa nga niyang inamin na may isang pagkakataon umano na pabirong nasabi niya sa kanyang karelasyon ang linyang, “Buntisin mo na ako!”
Ayon sa aktres, malaking bahagi ng kanyang desisyon ang pagkakaroon ng partner na may malasakit at responsibilidad, dahil mahalaga sa kanya ang stability at tunay na pagmamahal sa pagbubuo ng pamilya.
Hindi lingid sa kaalaman ng marami na sa kasalukuyan, si Sue ay nasa isang relasyon kay Dominic Roque, na mas nakilala rin bilang dating kasintahan ni Bea Alonzo.
Bagama’t hindi nilinaw ni Sue kung kay Dominic niya nasambit ang mga nasabing kataga, aminado siya na si Dominic ay isang mabuting tao na aniya pa e, “perfect” maging isang future father.
Ganunpaman, boyfriend or not boyfriend, willing maging nanay ni Sue.
Aniya, katawan niya desisyon niya. Kesehodang magtampo ang mga moralista.
“Matagal ko na talagang gusto maging nanay,” ani Sue, na sinasabing pakiramdam niya ay handa na siya hindi lang emotionally kundi pati mentally.
Gayunman, nilinaw ng aktres na hindi lang personal readiness ang basehan niya pagdating sa pagkakaroon ng anak. Para kay Sue, mahalaga rin ang pagkakaroon ng partner na maaasahan, maalaga, at handang maging mabuting ama kahit ano pa man ang mangyari sa relasyon.
Samantala, ironic din na sa gitna ng kanyang mga pahayag tungkol sa motherhood, bida si Sue sa bagong pelikulang “Project Baby,” kung saan ginagampanan niya ang isang successful woman na napipilitang harapin ang pressure na magka-baby.
Kasama sa pelikula si Rico Blanco, at ito ay mula sa Regal Entertainment at idinirek ni Eric Quizon. Mapapanood ito sa mga sinehan simula June 10.