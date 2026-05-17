Kathryn Bernardo, napangiti sa tanong tungkol sa lovelife: ‘Okay naman’

By DELIA CUARESMA
Sa kauna-unahang pagkakataon ay direktang sinagot ng aktres na si Kathryn Bernardo ang tanong tungkol sa kanyang love life
Nangyari ito sa isang fan interaction event.
Sa isang video na nag-viral sa TikTok, makikitang masayang bumabati si Kathryn sa fans na dumalo sa event nang biglang may nagtanong: “Kumusta love life mo?”
Halatang nagulat ang aktres at napasagot ng “Ano?”
HIndi nagpatinag ang fan at inulit ang tanong.
Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Kathryn at may ngiting sumagot ng, “Okay naman.”
Take note, hindi lang ito simpleng ngiti. Kilig-kiligan ang aktres sa pagsagot ng tanong, huh!
Agad itong umani ng reaksyon mula sa fans, lalo na’t ito ang isa sa mga unang pagkakataon na diretsahan niyang sinagot ang ganitong klaseng tanong sa publiko.
Mabilis ding kumalat online ang clip at muling nagpaingay sa usap-usapan tungkol sa kanyang love life, lalo na sa gitna ng mga spekulasyon na inuugnay siya kay Lucena City Mayor Mark Alcala.
Matagal nang napapabalita na madalas silang makitang magkasama sa ilang events at outings, kabilang ang mga mall visits nitong mga nakaraang buwan.
Mas lalo pang lumakas ang espekulasyon matapos kumalat ang mga larawan umano ng dalawa na magkahawak-kamay sa isang public place sa Bangkok, Thailand.
Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig nina Kathryn at Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon.