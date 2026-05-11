Maria Ozawa, nilinaw ang isang matagal nang tanong tungkol sa Japanese adult films

By DELIA CUARESMA
Nagpaliwanag si Maria Ozawa tungkol sa matagal nang tanong ng marami kung bakit gumagamit ng pixelation o blur sa mga adult videos na ginagawa sa Japan.
Naging special guest si Maria sa podcast na “The Men’s Room” kung saan tinalakay niya ang “strategy” sa likod nito.
Ayon kay Maria, bahagi na umano ng kultura sa Japan ang paggamit ng pixelation.
“I think it’s just a culture. That’s how they market. It’s like a whole package. You can see almost everything but that part,” ani Maria.
Dagdag pa niya, nakadaragdag umano sa “mystery” at fantasy ng viewers ang ganitong estilo.
“I think it’s just like, I don’t know, it makes it more mysterious. And then of course, it’s about fantasy. We are selling those to mostly 90% male market,” saad pa niya.
Ipinaliwanag din ng dating adult actress na mahalagang mapagsilbihan ang “fantasy” ng mga lalaking nanonood.
“They have to feel good about themselves and we have to take care of their fantasy. It’s like, ‘If he can do that, I can do that.’ You have to give them a dream,” paliwanag niya.
Nakilala si Maria, na isang Japanese-Canadian, sa screen name na “Miyabi” at naging isa sa pinakasikat na adult video stars sa Japan mula 2005 hanggang sa magretiro siya noong 2010.
Sa ngayon ay negosyante na si Maria. Pero gumagawa pa rin siya ng pelikula at serye paminsan-minsan.
Napanood nga siya sa pelikulang “Nilalang” kasama si Cesar Montano noong 2015.
Napanood din siya sa “Pulang Araw” ng GMA Network noong 2024.