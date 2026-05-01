Ron Angeles, Andre Cue nagsalita na sa viral video scandal, naniniwalang may sindikato sa likod nito!

By DELIA CUARESMA
Nagsalita na sina Ron Angeles at Andre Cue kaugnay ng viral video scandal na kinasangkutan nila, at kapwa silang naniniwala na posibleng isang sindikato ang nasa likod ng pagkalat ng mga pribadong video.
Sa panayam kay Boy Abunda, ibinahagi ng dalawang aktor ang kanilang hinala matapos mapansin ang pagkakapareho ng lokasyon at set-up sa mga kumalat na video online.
“Ako kasi parang iniisip ko kung yung babae lang yun, parang hindi kayang gawin ng isang babae or normal na babae yung ganun na mga bagay. Biktima yung mga lalaking may pangalan or nasa industriya so I think meron pang ibang tao na nasa likod nila,” pahayag ni Ron.
Sinang-ayunan ito ni Andre.
“Madami po kami, madami at iba-iba. Parang grupo sila sa palagay ko,” aniya.
Kumalat sa social media ang mga hiwa-hiwalay na videos kung saan makikita sina Ron at Andre kasama pa ang ilang lalaking personalidad sa isang pribadong sandali kasama ang isang babae.
Napansin din ng netizens na halos magkakapareho ang background sa mga nasabing clips, dahilan upang lalo pang lumakas ang hinala ng mga biktima na organisado ang operasyon.
Nagbigay rin ng kanilang pananaw ang dalawa hinggil sa mga babaeng sangkot sa mga video, na ayon sa kanila ay maaari ring nasa alanganing sitwasyon.
“Pwede natin iconsider na hindi biktima siguro naiipit sila sa sitwasyon. Katulad ng sinabi ko, baka ito lang kasi yung way nila, I mean the source of income,” ani Ron.
Inamin din ng dalawang aktor ang kanilang pagkukulang, partikular ang agad na pagtitiwala sa taong hindi nila lubos na kilala.
“Dun ako nagkamali na masyadong naging aggressive sa part na yun, without thinking na parang baka ikapahamak ko yan or baka may mangyari sa akin hindi maganda. Hinayaan ko lang yung sarili ko na sige okay lang ako na makilala ko yan. Without asking kung sino ba yan, kumbaga wala akong naging time para kilalanin personally yung babae,” pag-amin ni Ron.
Samantala, sinabi naman ni Andre:
“Yung mali na nagawa ko, Tito Boy, is yung pag-trust ko sa babae na yun. Kasi normal lang naman—para sa akin walang mali yung to have fun. Pero yung pag trust lang po.”
Sa kabila ng kontrobersiya, sinabi ng dalawa na patuloy nilang hahabulin ang hustisya at ipaubaya na sa kanilang legal team ang paghawak sa kaso.