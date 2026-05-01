Kai Montinola, ipinagdiwang ang tagumpay sa akademya!

By DELIA CUARESMA
May bagong milestone ang dating “Pinoy Big Brother” housemate na si Kai Montinola!
Matagumpay siyang nakapagtapos ng senior high school kamakailan at take note nag-uwi pa siya ng ilang academic awards!
Ibinahagi ng young actress at singer ang kanyang graduation day sa pamamagitan ng Instagram nito lang, kung saan makikita siyang suot ang kaniyang toga habang ipinagdiriwang ang mahalagang yugto ng kanyang pag-aaral sa St. Paul Learning Center sa Cebu City.
“graduATEd,” simpleng caption ni Montinola sa kanyang post.
Nakibahagi rin ang paaralan sa selebrasyon matapos mag-post sa kanilang opisyal na Facebook page ng congratulatory art cards para kilalanin ang mga natamong parangal ng young star.
Kabilang sa mga natanggap niyang pagkilala ang Academic Merit Award, Best in Entrepreneurship, Best in Physical Education, Best in Contemporary Philippine Arts, at Best in 21st Century Literature.
Ang panibagong academic achievement ni Montinola ay dagdag sa kanyang patuloy na lumalawak na karera sa showbiz.
Sumikat si Montinola bilang isa sa mga finalists ng “Pinoy Big Brother: Gen 11,” kung saan nagtapos siya bilang fourth placer.
Matapos ang kanyang stint sa reality show, agad siyang pumirma sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN at sinimulan ang kanyang career sa pag-arte at musika.
Noong nakaraang taon, inilabas niya ang kanyang debut EP na “Kaileidoscope,” na nagsilbing unang hakbang niya bilang recording artist.
Pinasok din niya ang mundo ng pag-arte sa pamamagitan ng cameo appearance sa seryeng “Saving Grace.”
Lumabas din siya sa independent film na “Child No. 82,” na naging bahagi ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival last year.
Kasali rin siya sa a cast ng action-drama series na “Roja.”
