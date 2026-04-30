Dina Bonnevie, Michael de Mesa bilib kay Fyang Smith!

By DELIA CUARESMA
Umani ng papuri si Fyang Smith mula sa veteran actors na sina Dina Bonnevie at Michael de Mesa.
Katrabaho Niya ang mga ito sa upcoming “Love Is Never Gone.”
Ani ng dalawa, star in the making itong si Fyang.
Sey ni Ms. D:
“Fyang has a lot to offer. She has a lot to promise. She is a multi-faceted performer. Kahit magulo yan before the scene, pero pag alam niyang iiyak siya, she was able to deliver. So sa mind ko, magaling ‘tong bulilit na ‘to.”
Sey naman ni Michael:
“Best actresses si Fyang. Magaling siya. She knows her job, she knows her character. She has the potential to be a really, really great actor.”
Walang masabi si Fyang sa tinuran ng kanyang mga co-stars. Speechless kumbaga.
In the end, pinaabot na lang niya ang pasasalamat sa mga ito.
Pinagbibidahan nina Joshua Garcia at Ivana Alawi, ang “Love is Never Gone,” ang unang Filipino series na kinunan sa Morocco na mapapanood sa Prime Video simula Mayo 8 (Biyernes).
Gaganap si Joshua bilang si Teo, isang mekaniko at breadwinner na lumipad sa Morocco para maging OFW. Magugulo ang buhay ni Teo nang komprontahin niya si Yana (Ivana), isang miyembro ng ilegal na grupo, matapos niyang nakawin ang kanyang wallet na ginawa lamang niya upang matustusan ang pagpapagamot sa kanyang inang may sakit.
Mauuwi sa isang delikadong pag-iibigan ang kanilang pagtatagpo sa pag-aakala ni Teo na pinagtaksilan siya ni Yana kaya siya nakulong.
Si Fyang ay lalabas bilang anak nina Michael at Dina.
Ani Fyang, super thankful siya na nakatrabaho niya ang mga beteranong stars dahil aniya, marami siyang natututunan sa mga ito.
“Nakakatuwa din po na hindi nila kami tinitignan na maliit na artista,” sey ni Fyang. “Napaka-loving po ng set namin, masaya lang kami. Sweet sa akin si Ms. D, si mommy. I learned a lot from her.”
Tampok din sa “Love is Never Gone” sina Jameson Blake, Jane Oineza, Michael de Mesa, Epy Quizon, at Dina Bonnevie, kasama sina Fyang Smith, JM Ibarra, JC Alcantara, Rans Rifol, Kiko Matos, Argel Saycon, Heart Ramos, Alex Medina, Benj Manalo, Carlo San Juan, at may special participation nina Ara Mina at Irma Adlawan.