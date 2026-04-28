DonBelle, maghihiwalay na!

By DELIA CUARESMA
Isang nakakagulat at nakakadismayang balita ang sumalubong sa fans ng DonBelle matapos kumpirmahin nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang pansamantala nilang paghihiwalay bilang magka-loveteam.
Sa panayam ni Bianca Gonzalez sa podcast na “Paano Ba ‘To?”, diretsahang sinabi ni Donny: “We’ve done so many projects throughout the years. Me and Belle decided that for this specific movie, it will be our last DonBelle project for now.”
Pero hindi dapat madismaya ang mga fans dahil aniya, “We’re focusing all our energy to make sure this movie is worth it.”
Well, kahit anong sabihn niya, hindi madaling tanggapin ang balitang ito. Sa tagal ng kanilang pinagsamahan at sa dami ng proyektong minahal ng publiko, tila isang malaking yugto ang biglang nagsasara.
Kaya’t hindi maiwasang magtanong ng ilan: Ito na nga ba ang simula ng tuluyang pagtatapos?
Ipinaliwanag naman ni Belle na pinag-isipan nilang mabuti ang hakbang na ito. Nguni’t kasabay ng excitement ay ang pag-amin sa takot: “I know that there’s so much that we are going to go through, it’s scary but it’s okay.”
Mas lalo pang naging emosyonal ang kanyang pahayag nang sabihin niyang nais nilang gawing espesyal ang kanilang huling proyekto bilang tambalan: “Now that we said this is our last for now, we really want to make it worth it for everyone… Right now, we are just really giving our best, everything.”
Sa kabila nito, nilinaw nina Donny at Belle na hindi ito tuluyang paghihiwalay. “For now” ang kanilang diin, isang maliit ngunit mahalagang salita na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga tagasuporta.
