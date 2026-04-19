Kelvin Miranda, emosyonal sa pagpanaw ng ama: Wala pa akong napapatunayan sa’yo

By DELIA CUARESMA
Emosyonal ang aktor na si Kelvin Miranda matapos pumanaw ang kanyang ama na si Patricio Miranda.
Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Kelvin ang kanyang matinding pagdadalamhati at mga alaala kasama ang kanyang ama, kalakip ang lumang larawan nila.
Ayon sa aktor, hindi niya inaasahan ang biglaang pagpanaw ng kanyang ama.
Sa isang mensahe, inamin din niya ang mga hindi natapos na usapan nila bilang mag-ama.
“Wala pa akong napapatunayan sa’yo…” bahagi ng emosyonal na pahayag ni Kelvin, kung saan inilahad niya ang kanyang panghihinayang at pagmamahal sa yumaong ama.
Ibinahagi rin niya na marami siyang personal na laban na itinago upang hindi mag-alala ang kanyang ama, at nais lamang niyang ipakita na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa.
Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang fans at showbiz friends ng aktor.
Sa ngayon, patuloy na pinapalakas ng mga tagahanga si Kelvin habang pinagdaraanan niya ang isa sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay.