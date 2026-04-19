John Lloyd Cruz, Ellen Adarna, namataan kasama ang ilang GMA executives: May bagong TV project nga ba?

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan ngayon sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Ito ay matapos silang mamataan kasama ang ilang executives ng GMA Network.
Nag-viral sa social media ang litrato ng dalawa kasama sina Annette Gozon-Valdes at Tracy Garcia sa tila isang dinner na base sa caption ng isang executive may naganap na “exciting conversation.”
Naku, huh! For sure hindi ito tungkol sa posibilidad na magkabalikan ang dating mag-partner! Char!
Anyway, dahil nga sa sighting e, agad na naglabasan ang espekulasyon ng fans na posibleng may paparating na proyekto ang dalawa—maaaring teleserye o pelikula—lalo na’t konektado ngayon sa Kapuso network si John Lloyd.
Sa social media, marami ang natuwa sa posibleng reunion project ng dalawa, lalo’t kilala sila sa kanilang chemistry noong sila pa ay magkasintahan.
Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina John Lloyd, Ellen, o GMA tungkol sa naturang proyekto.
Matatandaang nananatiling maayos ang relasyon ng dalawa bilang co-parents sa kanilang anak, at ilang beses na rin silang nakitang magkasama sa iba’t ibang okasyon matapos ang kanilang hiwalayan.
