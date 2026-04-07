Bearwin Meily at asawa, nagbahagi ng healing journey matapos ang infidelity

By DELIA CUARESMA
Hindi madali ang magpatawad matapos ang pagtataksil.
Pero para kay Bearwin Meily, mahirap man, mas pinili niyang ilaban.
Sa huli, napagtagumpayan niya ang lahat dahil sa pananampalataya.
Sa panayam ni Toni Gonzaga sa Toni Talks, ibinahagi ni Bearwin kung paano niya napatawad ang asawang si Lara Mae matapos nitong umamin sa isang relasyon sa ibang lalaki noong 2015.
Hindi niya itinago ang sakit na pinagdaanan, pati na rin ang mahabang proseso ng paghilom.
Ayon kay Bearwin, that time, may mga pagkakataong nararamdaman na niyang may hindi tama sa kanilang relasyon. Sa halip na magpadalos-dalos, pinili niyang manalangin.
“I was really crying to the Lord… I know it’s happening, but I’m praying, ‘Huwag sana,’” aniya.
Nang makumpirma ang nangyari, hindi naging madali ang pagpapatawad. Inamin niyang dumaan siya sa matinding proseso.
“Every time I feel an attack, sabi ko, ‘Lord, I forgive my wife, I love my wife,’” pagbabahagi niya.
Para kay Bearwin, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot, kundi ang pagpili sa pagmamahal.
Ibinahagi rin ni Lara Mae kung paano natigil ang relasyon.
Ito ay noong magkaroon siya ng realization matapos ang isang sandaling itinuturing niyang “divine intervention.”
Aniya, nakipag-meet siya sa guy, pero sa loob ng taxi may nabasa siya: “Ano ang pinakamahalagang desisyon ng buhay mo?”
Matapos iyon ay pinili niyang maging tapat at sabihin ang katotohanan sa kanyang asawa.
Ayon kay Bearwin, ang kanyang pananampalataya ang naging gabay niya sa desisyon na patawarin at tanggapin muli ang kanyang asawa.
“Sino bang perpekto? Makasalanan din ako. Pinatawad lang din ako ni Lord. Magulo rin ako. Bastos din ‘yung pag-iisip ko. Sino bang malinis?”
Sa kasalukuyan, sina Bearwin at Lara ay nagsisilbi ring gabay sa ibang mag-asawa na dumaranas ng matitinding pagsubok, kabilang ang infidelity. Ibinabahagi nila ang kanilang karanasan upang makatulong sa iba na dumaan sa parehong sitwasyon.