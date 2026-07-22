Andi Eigenmann, may inamin!

By ROWENA AGILADA
Hindi na pala masaya si Andi Eigenmann kahit noong baguhan pa lang siya sa showbiz. Aniya kay Karen Davila, pakiramdam niya’y hindi siya para sa mundo ng showbiz. Kahit sabihin pang mula siya sa showbiz clan.
Anak siya ng mga yumaong batikang actor at aktres na sina Mark Gil at Jaclyn Jose.
Noong nagkaanak si Andi, aniya, ginusto niyang maging mabuting ina. Sa Siargao, nakita at naramdaman niya ang masaya, simple at tahimik na buhay sa piling ng partner niyang si Philmar Alipayo with their two kids, Lilo and Koa. Homeschooling ang mga ito.
Sa Manila naman nag-aaral si Ellie na nasa poder ng kanyang Daddy Jake Ejercito. Turning 15 years old na si Ellie. Co-parenting sina Andi at Jake.
May coffee shop sa Siargao sina Andi at Philmar. Nagtuturo rin si Philmar ng surfing sa mga locals doon at sa mga turista.
Regret
Typical “wife” (hindi pa sila kasal ni Philmar) and mother si Andi. Naglalaba, nagluluto, namamalengke, naglilinis ng bahay at nag-aalaga ng mga anak.
Malayung- malayo sa buhay niya noong nasa showbiz pa siya.
Ang regret lang niya, sana’y mas madalas niyang nakasama ang parents niya noong nabubuhay pa ang mga ito. Ani Andi, hindi naging madali ang desisyon niyang maging island girl.
Batid niyang ayaw ng mommy niya, pero hindi siya nito pinigilan dahil ‘yun ang kanyang kaligayahan at gusto niyang buhay.
Naaksidente
Wake-up call sa Vivamax actor na si Nico Locco ang nangyaring aksidente sa kanya sa EDSA kamakailan. Inaantok siya habang nagda-drive kaya nabangga siya.
Aniya, ang daming work at blessings na dumating sa kanya after ng kinasangkutan niyang sex scandal.
Mapapanood si Nico sa VMX movie na “Booking” na streaming on July 24 sa VMX.