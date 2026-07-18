Audrey Avila, no limits!

By JUN NARDO
Walang limitasyon ang VXM star na si Audrey Avila sa kahit anumang eksena!
Lalo na kapag babae ang kanyang kasama!
Sey niya, “Kampante ako kapag babae ang kaeksena ko. Bigay na bigay!”
Wala rin hindi puwede hawakan sa kanya, huh!
“Oo, all-out talaga kapag ikagaganda ng eksena,” sambit niya.
Kahit nga hawakan ang dibdib niya ay okay lang.
“Adventurous kasi talaga ako and you know, pinasok ko itong trabahong ito knowing what it entails so, yeah, I’m open to anything.”
Nag-full frontal na rin nga siya sa mga dati niyang pelikula.
Nagbabalik si Audrey sa “Sex In Public,” kasama si Rinoa Halili.
Matagal din siyang Nawala kaya tinanong naming kung bakit.
Aniya, “Hinanap ko lang ang sarili ko, kung anong direksyn sa buhay ang gusto ko talaga.”
Nahanap mo ba naman, susog namin.
“Yeah, actually I stsrted a couple of businesses. Nagtayo ako ng gym then may tattoo parlor na rin ako.”
Naku, mawiwindang kayo sa “Sex In Public” ng VMX dahil literal na sa mga pampublikong lugar ang sex scenes. Sa July 21 na streaming ng feature.
Suportado!
Patuloy ang suporta ng Puregold CinePanalo Film Festival sa Filipino filmmakers. For the first time, the new Panorama Shorts Section para sa completed shorts films mula sa professional at student filmmakers ay magkakaroon ng feature.
Ang new section ay magtatampok ng sampung never-before shown Filipino short films na nagkaroon ng international premiere sa 2026 sa Puregold Cinepanalo.
Magkakaroon ito ng screening sa gateway Cineplex 18 at select Ayala Cinemas mula September 23 to October 4.
“The Panorama Shorts Section is yet another way for Puregold Cine Panalo to continue expanding opportunities for Filipino filmmakers, “ayon kay Ivy Hayagan-Piedad, Senior Marketing Manager ng Puregold.
Puwede pang mag-submit ng inyong entries mula sa estudyante o seasoned filmmakers at para nsa updates like @puregold.shopping sa Facebook and subscribe sa Puregold Channel sa You Tube at follow @puregold_ph on Instagram and X, and @puregoldph on Tiktok.