Kaye Abad, cancer survivor!

By DELIA CUARESMA
Nagulat ang marami sa rebelasyon ni Kaye Abad sa kanyang vlog kamakailan.
Inilabas ang episode noong Mayo 17, kasabay ng kanyang ika-44 na kaarawan.
Sa isang emosyonal na vlog na pinamagatang “My Journey,” na in-upload sa YouTube channel nila ng asawa niyang si Paul Jake Castillo, ibinunyag ng aktres ang pakikipaglaban sa breast cancer sa nakalipas na taon.
Ani Kaye sa vlog, “This will explain why I’m very strict with my sugar diet, bakit ako biglang may melasma, bakit yung skin ko became darker without going to the beach, walang swimming swimming, brain fog, grabe ako ma-stress etcetera.”
Sa vlog, ikinuwento ni Kaye na nagsimula ang kanyang health scare noong Setyembre 2025 nang makaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan na inakala niyang dulot lamang ng hyperacidity.
Matapos ngang sumailalim sa mga pagsusuri, natuklasang mayroon siyang gallbladder stones na agad namang inalis sa pamamagitan ng operasyon.
Matapos nito, pinayuhan siya ng kanyang gastroenterologist na magpa-mammogram dahil sa kanyang edad.
Inamin ni Kaye na matagal niyang kinatatakutan ang magpa-mammogram dahil natatakot siya sa maaaring maging resulta nito. Ngunit noong Enero 2026, tuluyan na siyang sumailalim sa naturang procedure.
Nagpakita ng nakakabahalang resulta ang pagsusuri. Ayon sa kanyang doktor sa vlog, “really suspicious” ang findings ng mammogram at ito ay classified bilang 4C, na nangangahulugang mataas ang posibilidad ng malignancy o cancer. Napansin din umano ang mass at skin retractions, gayundin ang paglaki ng lymph nodes sa kanyang right axilla.
“It’s definitely, this is already an urgent matter. The sooner you address this, the better,” sabi ng doktor kay Kaye.
Kalaunan ay kumonsulta si Kaye sa isang breast surgeon, at nagdesisyon sila ni Paul Jake na sumailalim sa iba pang tests at procedures sa Singapore. Naging emosyonal ang aktres habang naghahanda sa pag-alis dahil isa umano sa pinakamahirap na bahagi nito ang mapalayo sa kanyang mga anak.
Sa gitna ng lahat ng pangamba, sinabi ni Kaye na kumapit siya nang husto sa kanyang pananampalataya.
“Mataas yung faith ko kay God na hindi niya ako pababayaan. God is good always. I know He’s just there,” aniya.
Matapos ang kanyang pinagdaanan, dumating rin ang balitang matagal niyang ipinagdarasal.
“The doctor declared. She said, as of now, you can declare that you are a survivor and cancer-free,” ani Kaye. “I’ve been waiting for this day.”
Marami sa kanyang mga tagahanga ang nagsabing nagsilbing paalala ang kuwento ni Kaye tungkol sa kahalagahan ng regular na checkup, lalo na sa mga kababaihang ipinagpapaliban ang screening dahil sa takot.