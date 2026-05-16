Megan umamin, muntik iwan si Mikael!

By RUEL J. MENDOZA
Mukha man silang masaya palagi, inamin ni Megan Young na gaya ng ibang couples may mga pinadaanan rin sila ng asawang si Mikael Daez.
In fact, minsan na rin niyang naisip na hiwalayan ito.
Sa isang podcast interview, naikuwento ni Miss World 2013 Megan Young ang ang pangyayari.
Inamin ni Megan na masyado niyang pinagtuunan noon ng pansin si Mikael at tila nga nasakal ang huli dahil dito.
“I loved Mikael so much that I made him my world, but he hated that,” sey ni Megan.
Si Mikael pa daw mismo ang nagpaalala sa kanya na huwag kalimutan ang sarili.
“He didn’t like na it was all about him. Sabi niya, ‘I started dating you and you had your own thing. I want to see who she really is. I am not your world, I’m merely part of it,’ sabi niya.”
Dahil sa sinabi raw na iyon ni Mikael, sumama ang loob niya. Muntik silang magkahiwalay.
“We had a very, very intense conversation. Muntik na kami mag-break noong time na ‘to dahil ayaw niya talaga na ginagawa ko siyang mundo ko.”
Naayos naman daw ng dalawa ang lahat eventually. kaya hindi nila kailangan maghiwalay.
“I really started doing my own thing and that’s when we started really flourishing in our relationship,” sey ni Megan.