Bugoy Drilon nagpaliwanag matapos mapagkamalang si Derek Ramsay!

By DELIA CUARESMA
Trending ngayon ang singer na si Bugoy Drilon.
Hindi dahil may sold-out concert siya o may bagong single.
Ito ay matapos mapansin ng netizens ang kanyang big glow up.
Marami ang nagsasabing mas pumuti at mas “refined” ang aura ngayon ng singer kumpara noong una siyang sumikat bilang runner-up ng ABS-CBN reality singing competition na “Pinoy Dream Academy Season 2″ noong 2008.
Sa sobrang pogi na nga nitong si Bugoy e napagkamalan pa siyang si Derek Ramsay, ang aktor na ex ni Ellen Adarna!
Kung may pumupuri, meron din namang panira!
May netizen na nag-akusa pa sa kanya ng pagpaparetoke matapos mapansin ang kanyang pagbabago.
Agad naman itong pinabulaanan ng singer.
“Maging mabuting tao yan po secreto.. all natural po yan,” sagot ni Bugoy.
Hindi siya natapos doon.
Aniya, kung malaki man ang kaibahan ng itsura niya noon sa ngayon ito ay dahil “sunog lang po ako dati sa araw at payat.”
Inamin din niya na malaking tulong ang skin care at facial treatments sa kanyang pagbabago.
Whatever the case maybe e, good for Bugoy. For sure, mas maraming raket ang darating sa kanya because of his glow up.
Mamaya niyan e, baka kuhanin pa siyang “double” ni Derek!
Yun na!