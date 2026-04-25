Ina Raymundo, willing pa rin magpaka-daring at 50!

By DELIA CUARESMA
Sa edad na 50 years old, masasabing isa pa rin sa pinaka-sexiest women ng bansa si Ina Raymundo.
Very fit and healthy ang hot momma na may lima nang anak.
Obvious na hindi pa rin siya nagpapabaya pagdating sa pangangatawan.
Sa katunayan, kamakailan lamang ay muling pinabilib ni Ina ang kanyang fans matapos mag-post ng mga bikini photos sa social media.
Agad siyang nag-viral at umani ng papuri mula sa netizens, huh!
Ang tanong: Sa kabila ng kaniyang edad, game pa rin kaya si Ina Raymundo gumanap ng sexy at daring roles?
Matatandaan na nagging pantasya ng bayan si Ina noong dekada 90 matapos lumabas sa ilang maaanghang na pelikula.
Pero matagal na panahon na ang lumipas at maaaring nagbago na ang pananaw niya sa paggawa ng mga ganitong klaseng pelikula.
Keri niya pa kaya?
Sa “Fast Talk with Boy Abunda” kamakailan tinanong ng King of Talk ang aktres kung handa itong gumawa ng isang daring role sa kabila ng kaniyang edad.
Sagot ni Ina, “Tingin mo, may K pa ba?”
Siyempre pa, hindi na kailangan ng sagot ang tanong. Yes na yes, ‘diba naman Tempo readers?
Anyway, diin ni Ina, “You know what, if the script is good and the director I would love to work with a great director, I would do it.”
O, ayan huh!
Mga directors and producers, attention! Willing pa si Ina. Dapat lang daw e, maganda ang material.
For sure, maraming barako diyan na pinapantasya pa rin si Ina, ang original Sabado Nights Girl.
Yun na!