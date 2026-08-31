SB19 Stell, may pa-charity event!

By JUN NARDO
Makabuluhan ang charity indoor cycling event na isinagawa ni Stell Ajero ng SB19.
Intimate charity event ang “Ride Crazy With Stell” sa isang studio sa BGC, at ang Angat Buhay Foundation ang beneficiary.
Pero ang nasabing event ay naging mini-concert dahil naging promotional event din ito para sa single niyang “Crazy.” Naging instant meet-and-greet din ito ng fans na nabiyayaan ng giveaways.
Ikinagulat din ng participants na 100 percent ng proceeds ay mapupunta sa Angat Buhay Foundation para sa relief goods at pagkain para sa mga taong apektado ng baha at habagat.
Kinabiliban ng fans ang talent ni Stell na buo at mataas pa rin ang boses kahit may kasamang pag-pedal sa bike!
Hubo sa gubat!
Mala-Eba ang peg ng VMX star na si Ashley Lopez sa bagong special feature ng streaming app na “Masarap ang Bawal.”
Aba’y hubo’t-hubad siyang nagkandirit sa gubat with matching ligo sa falls, huh!
“Kakabang experience ’yon, ’yung sa gubat at sa falls!” saad ni Ashley sa mediacon.
Sa unang bahagi ng mediacon, nasabi niyang nakatikim na siya ng bawal. Masarap ba?
“Masarap po siya! Hahaha! Depende po kung uulitin ko dahil naka-focus na po ako sa career ko! Wala po siya sa isip ko ngayon,” rason ni Ashley, na streaming na sa September 1 ang VMX feature.
Ang isa namang VMX movie na streaming din sa September 1 ay ang bagong adaptation ng early 2000s film na “Sex Drive,” na pinagbibidahan nina Angel Castro at Apphle Celso, na magpapatalbugan at magkakatikiman pa!
‘Yun na!