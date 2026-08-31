Coco Martin, bakit ‘knight in shining armor’ kung ituring ni Julia Montes?

By ROWENA AGILADA
Parang eksena sa pelikula o teleserye ni Coco Martin ang nangyari noon kay Julia Montes and her mom. Kuwento nila kay Julius Babao, may boyfriend that time ang mommy ni Julia.
Before Christmas ay nagpunta ito sa bahay nina Julia sa Pandacan. Ani Julia, may bisyo ang boyfriend ng mommy niya. Puwersahang pumasok ito sa kuwarto nila ng kapatid niya. Natakot sila, kaya tinawagan ng PA ni Julia si Coco.
To the rescue si Coco at real-life action-drama ang eksena. Ani Coco, binugbog niya ang boyfriend ng mommy ni Julia.
Kaya pala parating sinasabi ni Julia na knight in shining armor niya si Coco.
Maalaga
Fifteen years na together sina Coco at Julia na, anang huli, crush na niya noon pa si Coco. Bukod sa guwapo, responsible at family-oriented ito. Inayos ni Coco ang buhay ng mga kapatid niya. Pati buhay ng ibang tao ay inayos din ni Coco.
Ayon naman kay Coco, gandang-ganda siya kay Julia. Pero feeling niya’y hindi magwo-work ang kanilang relasyon kapag naging “sila.” Mahilig daw kasi mag-party si Julia.
Pero noong naging “sila” na, tinuruan niya si Julia mag-save ng pera nito sa banko.
Noong nagsama na sila sa isang bahay, mas naging matatag at matibay ang relasyon nila. Ani Coco, sobrang maalaga at maasikaso sa kanya si Julia. Inaalagaan nila ang isa’t isa.
Sobrang blessed
Tatay at Nanay ang tawagan nila. Ani Julia, kahit nasa bahay si Coco ay nagtatrabaho pa rin. Worried siya na magkasakit si Coco sa sobrang pagod nito sa pagtatrabaho.
Ani Coco, ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataong ibinibigay sa kanya. Gusto niyang ibahagi sa mga katrabaho niya kung anuman meron siya para magkakapareho sila. “Sipagan lang natin,” saad ni Coco.
Aniya pa, sobrang blessed sila ni Julia ngayong nagtutulungan sila sa kanilang CCM Productions. Siya sa creative side, si Julia sa finances.