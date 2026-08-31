Barbie Forteza, bagong ‘baby’ ni Sharon Cuneta!

By ROWENA AGILADA
Dahil kay Sharon Cuneta kaya nag-artista si Barbie Forteza.
Aniya kay Boy Abunda, Sharonian ang mommy niya at noong pinanood nila ang pelikula nitong “Madrasta,” hinangaan niya ang acting ng Megastar.
Eight years old siya noon, ayon kay Barbie. She told her mom na gusto niya ang ginagawa ni Sharon. Gusto niya rin maging artista.
Little did she know na magkakatrabaho sila ng Megastar.
May upcoming serye sina Sharon at Barbie. She calls her mama. Si Barbie ang bagong baby o “anak-anakan” ni Sharon sa showbiz.
Pinagtrabahuhan
Hindi sa pagyayabang, kung anuman ang narating niya ngayon, pinagtrabahuhan niya ’yun, ayon kay Barbie.
Sumasakay sila ng mommy niya sa bus mula sa terminal sa Biñan, Laguna, hanggang Magallanes, Makati. Then, sa MRT hanggang GMA Kamuning station para mag-audition sa GMA.
Limang oras siyang nakapila.
Isang order lang ng beef mami ang pinagsasaluhan nilang mag-ina bilang pantawid-gutom. Kay Barbie ang noodles, sa mommy niya ang sabaw.
Pagbalik nila sa Biñan, Laguna, bumibili sila sa bus terminal ng biscuit na pinaghahatian nilang mag-ina.
Ngayon, nabibili na ni Barbie ang lahat ng gusto niyang kainin nang hindi na kailangang maghati sila ng mommy niya.
Nakakapag-travel na rin si Barbie anywhere na gusto niyang puntahan, here and abroad.
May sarili na siyang sasakyan na daddy niya ang kanyang driver. Naipagpatayo na rin niya ng sariling bahay ang kanyang parents.
Komportable na ang buhay nila ngayon.
Going great ang career ngayon ni Barbie. Zero nga lang ang kanyang love life.
She’s single na, aniya makikipag-date lang siya kapag sigurado na siya.
At 29 years old, she’s not yet ready to get married.